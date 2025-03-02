İkinci 'Cihantimur' Vakasında Kaza Anı Ortaya Çıktı: Şoför Arkasına Bile Bakmadan Kaçmış

İstanbul’da ikinci ‘Cihantimur’ olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde havalimanı yolcu servisinin sürücüsü M. Y.’nin kazanın ardından olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı. Kaza sonucu arızalanan aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak hayatını kaybetmiş; şoför M. Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda yaşandı. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması dolayısıyla aracını emniyet şeridine çekti. Aracını kontrol eden Koçak’a havalimanı yolcu servisi çarptı.

İkinci 'Cihantimur' Vakasında Kaza Anı Ortaya Çıktı: Şoför Arkasına Bile Bakmadan Kaçmış - Resim : 1

25 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Çarpmasının şiddetiyle birlikte Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savrulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Koçak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, aynı gün düzenlenen cenaze töreni sonrası Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İkinci 'Cihantimur' Vakasında Kaza Anı Ortaya Çıktı: Şoför Arkasına Bile Bakmadan Kaçmış - Resim : 2

‘DOMUZA ÇARPTIĞIMI SANDIM’

Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücü M. Y.’yi yakalamak için başlattıkları çalışma neticesinde şüpheliyi İstanbul Havalimanı’nda gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde şüpheli şahsa çarptığını görmediğini; yoğun kar yağışı nedeniyle domuza çarptığını düşündüğü için durmayarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci 'Cihantimur' Vakasında Kaza Anı Ortaya Çıktı: Şoför Arkasına Bile Bakmadan Kaçmış - Resim : 3

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek daha sonra ikinci kez frene bastığı anlar görülüyor.

Servis aracı şoförünün kaza anına ait görüntülerde durmadığı ve yoluna devam ettiği görülüyor.

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Kaynak: DHA

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