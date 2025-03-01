Kaçan Sürücü Her Yerde Aranıyordu: İkinci 'Timur Cihantimur' Vakasında Kritik Gelişme!

Eyüpsultan’da Timur Cihantimur'un Oğuz Aci'nin ölümüne neden olduğu yerde geçen hafta yine bir vurkaç olayı meydana geldi. Arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp ölümüne neden olan ve kaçan ticari araç sürücüsü M.Y. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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Kaçan Sürücü Her Yerde Aranıyordu: İkinci 'Timur Cihantimur' Vakasında Kritik Gelişme!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz yolunda, 22 Şubat 02.00 sıralarında "ikinci Timur Cihantimur vakası" diye nitelendirilen bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilirken, polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, "Şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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