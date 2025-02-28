Gürcan Koçak'ın Ölümüne Yol Açıp Kaçmıştı! İkinci 'Cihantimur' Vakasında Sürücü Yakalandı

Kemerburgaz'da arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan sürücü 6 gün sonra yakalandı. Cani sürücü Koçak’a çarptığını görmediğini; domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söyledi.

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Gürcan Koçak'ın Ölümüne Yol Açıp Kaçmıştı! İkinci 'Cihantimur' Vakasında Sürücü Yakalandı

Eyüpsultan'da Kemerburgaz yolunda 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde durarak kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak (25)'a hafif ticari araç çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savrulmuştu. Kazada Koçak hayatını kaybederken, sürücü kaçmıştı.

Koçak’ı hayattan koparan kaza akıllara bir yıl önce aynı yerde meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazayı getirmişti. Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazada Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır'ın ardından ABD'ye kaçmıştı.

6 GÜN SONRA YAKALANDI

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.

'DOMUZA ÇARPTIM SANDIM'

Şüpheli M.Y. ilk ifadesinde ‘şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kaynak: İHA

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