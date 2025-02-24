Eyüpsultan'da İkinci 'Cihantimur' Vakası! Acılı Babanın Feryadı Yürekleri Dağladı

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduğu kazayı akıllara getiren bir olay yaşandı. Olay, 22 Şubat’ta saat 02.00 civarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken aracında teknik bir arıza yaşayan Koçak, emniyet şeridine çekerek inceleme yapmak istedi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Bu sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Kazada Muhammet Gürcan Koçak’a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreniyle Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

'KUZENİNİN KUCAĞINDA CAN VERMİŞ'

Hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak, olayı şöyle anlattı:

"Muhammet yanıma gelip, 'Belgrad Ormanı'na gidip piknik yapacağız' diye izin istedi benden. Daha sonra da Göktürk’ü gezmiş. Daha sonra Göktürk’te geri dönüş sapağını kaçırıp, biraz ileriye gitmişler. Belediye tesislerinden de dönüş yapıp geliyorlarmış. Gelirken belediye tesislerine yaklaşık 200-300 metre ileri gelirken, katı atık tesisinin oradayken motordan bir duman gelmiş. Emniyet şeridinde de durmuşlar. Kuzeni o sırada dumana bakıyormuş, 'Motorun neresinden geliyor' diye. Muhammet de motorun arka tarafında sigara içiyormuş. Kuzeni bir anda ses duyup, havada uçan bir şey görüyor. Çünkü oğlum, kurye işi de yaptığı için, su geçirmez kıyafetlerini de giymişti. Kaskı da vardı aslında, ama o esnada çıkarmış olabilir. Kuzeni sesi duyunca, bir anda yere pat diye bir şeyin düştüğünü söyledi. Sonra bir bakmış ki Muhammet yerde. O panikle kuzeni hemen fırlıyor, araba frene basar gibi oluyor, ama durmuyor. Frene bastığını fren ışığından fark ediyor. Bir minibüs, ama bilmiyoruz ne olduğunu. Gaza basıp gitti. Gidiş o gidiş. Kuzeni sonrasında da o panikle kimi arayacağını şaşırdı ve arkadaşını aradı. Arkadaşı da ambulans ekiplerine ihbarda bulundu. Ancak Muhammet’in kuzeni ambulansa nerede olduklarını söyleyemedi. Dolayısıyla ambulans gecikti. Oğlum kuzeninin kucağında can vermiş."

'EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU'

Oğlunun 22 Haziran’da evleneceğini söyleyen acılı baba şöyle konuştu:

"Oğlum öldükten 4 ay sonra evlenecekti. Çeyizleri de burada. Beyaz eşyaları dahil her şeyini almıştık. Bütün eşyaları kolide duruyor. Düğünü olacak yeri bile kiralamıştık. 'Düğününü nerede istersen orada yapalım oğlum' dedim. Her şeyi hazırdı, sadece düğün tarihi olan 22 Haziran’ı bekliyorduk. Emniyet olayla ilgili işlerinin devam etttiğini söyledi. Haberi yine kuzenlerinden aldım. 'Ufak bir kaza yapmış, hastanede' dediler bana. Tabii söyleyemediler. Kimse kimseye söyleyemez böyle bir şeyi. Hastaneye gittiğimizde oğlumun kuzenlerinden biri beni dışarı çıkarttı ve bana sarılıp, 'Kaybettik’ dedi.

'KENDİME AYIRDIĞIM MEZAR...'

Benim dünyam yıkıldı. Oğlumu aile mezarlığına defnettim. Yeniköy Mezarlığı’nda aile mezarlığım var. 1998 yılında kızımı da kaybettim. O da trafik kazası geçirmişti. O zaman büyük bir yer yaptırmıştım. Annemi ve oğlumu da oraya defnettim. Kızım da orada. Kendime ayırdığım yer, oğluma nasip oldu."

Kaynak: DHA