Eyüpsultan'da İkinci 'Cihantimur' Vakası: Aynı Yerde Aynı Acı Son
İstanbul Eyüpsultan’da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, hafif ticari bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, yaşanan bu olay 'İkinci Timur Cihantimur' diye adlandırıldı
Olay, 22 Şubat’ta saat 02.00 civarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken aracında teknik bir arıza yaşayan Koçak, emniyet şeridine çekerek inceleme yapmak istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ağır yaralanan Koçak için çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreniyle Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.
TİMUR CİHANTİMUR VAKASIYLA BENZER
Yaşanan bu kaza, İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te yaşanan Timur Cihantimur vakasını akıllara getirdi. Olayda, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, Cihantimur ise annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. ABD’de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci halen devam ediyor.
Kaynak: DHA