Muş'ta Feci Olay! İlkokul Öğrencisinin Başına Buz Kütlesi Düştü

Muş'ta 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, okul bahçesinde başına buz kütlesi düştü. Teneffüs sırasında okul bahçesinde başına buz kütlesi düşen küçük çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş'ta Feci Olay! İlkokul Öğrencisinin Başına Buz Kütlesi Düştü

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda okulun 4’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynarken 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Muş'ta Feci Olay! İlkokul Öğrencisinin Başına Buz Kütlesi Düştü - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Ağır yaralandığı belirlenen küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Muş'ta Feci Olay! İlkokul Öğrencisinin Başına Buz Kütlesi Düştü - Resim : 2

Okulun güvelik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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