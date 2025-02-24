Ordu'da Kapanan 633 Mahalle Yolundan 620'si Açıldı

Kar yağışı ve fırtına, il genelinde hayatı zorlaştırırken, 19 ilçede 24 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, 28 mahalleye enerji verilemedi. Ayrıca, sabit hat üzerinden haberleşmenin sağlanamadığı mahalle sayısı 8 olarak kaydedildi.

Kar kalınlığı Akkuş ilçesinde 240 santimetreye, Kabadüz ilçesinde ise 190 santimetreye ulaştı. Ordu genelinde ise ortalama kar kalınlığı 130 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarının büyük bölümü açılırken, kalan 13 mahallede yol açma çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Karayolları ekipleri de Korgan-Belalan, Kumru-Niksar ve Gölköy-Mesudiye güzergâhlarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadelede, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 77. Şube Şefliği ve YEDAŞ ekiplerinden oluşan toplam 2 bin 53 personel ile bin 29 araç ve iş makinesi sahada aktif görev yapıyor.

Kaynak: İHA