Her Satırı Kahretti! Polis Memuru Ailesine Mektup Bırakıp Canına Kıydı

Gaziantep'te Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Ali Dayı Restoran girişinde bugün saat 16.30 sıralarında Düztepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Memuru Nebi Gündüz tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son erdi.

Gündüz'ün cansız bedeni olay yerine gelen ekiplerce Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde Gündüz'e ait 1 adet tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

AİLESİNE VEDASI YÜREK YAKTI

Gündüz'ün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, intihar etmeden önce ailesine veda ettiği mesaj ortaya çıktı. Ölümünden kendisi dışında kimsenin sorumlu olmadığı ifade eden polis memuru, "Ölmek uzun süredir aklımda olan bir duyguydu. Kimsenin olmadığı yerde tek başımayım, kimse şahit değildir. Kimseyi suçlamayın" diye yazdı.

'EVLADINIZ YAPAMADI'

Gündüz, "Aileme not" başlığıyla yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorum beni yetiştirdiniz iyi kötü kimi zaman aç kimi zaman tok... Söz gelimi hayatım boyunca kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kırdıklarımdan özür dilerim, haklarınızı helal etmenizi isterim. Bazı sorunlarım var, bazı duygularım var yenemediğim, bu yüzden evlilik düşünmedim. Bazen maddi sebepler bazen kendi sebeplerim... Her baktığınızda ne olacak düşündüğünüz oğlunuz evlense yuva kursa beklediğiniz evladınız yapamadı.

'AĞLAMANIZI İSTEMİYORUM'

Ben herkese hakkımı helal ediyorum, dilerim arkamdan pek azınız ağlar. İstemiyorum ağlamanızı. Ölmek uzun süredir aklımda olan bir duyguydu. Ölmemde kimsenin etkisi veya kusuru yoktur. Kimsenin olmadığı yerde tek başımayım, kimse şahit değildir. Yaşadıklarıma kimseyi suçlamayın, bu hayatta tek suçlu benim ve gitmek istiyorum bir an önce. Kalbim acıyor. Yaşadıklarım belki bir insan için hafif kalır ancak benim dayanma gücüm yok, ben iradesi zayıf biriymişim, bunu anlıyorum.

'ANAM SENİ NASIL BIRAKIRIM...'

Anam seni nasıl bırakırım bilmiyorum, babam sen de kendine iyi bak. Kardeşlerim abilerim ablalarım yeğenlerim yengelerim sizleri de hepinizi ayrı ayrı seviyorum dilerim Allah'tan kalan ömrünüz sağlıklı huzurlu olur benim için üzülmeyin Allah'a emanet olun.

Nebi"

Kaynak: Haber Merkezi