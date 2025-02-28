Mesajlar Gitmiyor! WhatsApp Çöktü mü?

Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, akşam saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor.

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Mesajlar Gitmiyor! WhatsApp Çöktü mü?

Meta'nın sahip olduğu WhatsApp'ta akşam saatleri itibarıyla kesinti yaşanmaya başladı. Milyarlarca kullanıcısı bulunan platformda, dünya çapında pek çok kişi uygulamaya bağlanamadığını bildirdi.

Türkiye'deki kullanıcılar da aynı şekilde WhatsApp'a erişim sağlayamıyor. İnternet kesintilerini takip eden DownDetector, Türkiye saatiyle 18.00'dan sonra WhatsApp'a yönelik şikayetlerin hızla arttığını duyurdu.

WhatsApp veya Meta'dan konuya ilişkin herhangi bir bilgi notu henüz paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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