Bursa'da Doğal Gaz Çalışmasında Patlama! İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında 'Tgaz Doğalgaz' firmasının işini yapan taşeron firma çalışanlarının çalışması sırasında sıkışan gaz bir anda patladı.

TAŞLAR VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Patlama sırasında vücuduna taşların isabet ettiği işçi Mehmet E. (21), hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA