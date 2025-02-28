Bursa'da Doğal Gaz Çalışmasında Patlama! İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında patlama meydana geldi. Feci olayda 1 işçi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında 'Tgaz Doğalgaz' firmasının işini yapan taşeron firma çalışanlarının çalışması sırasında sıkışan gaz bir anda patladı.
TAŞLAR VÜCUDUNA İSABET ETTİ
Patlama sırasında vücuduna taşların isabet ettiği işçi Mehmet E. (21), hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
Kaynak: İHA
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