DEM Partili Hatimoğulları Açıkladı: Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Çağrısı Kayıt Altına Alındı mı?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan dün yaptığı tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi. Açıklamadan dakikalar önce Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü. Bu detay, "görüntülü kayıt alındı" iddialarını beraberinde getirdi.

'KAYDA ALINDI AMA BİZDE YOK'

T24'e konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Öcalan’ın kaydının alındığını fakat bunun kendilerinde olmadığını açıkladı. Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Son anda bakanın yaptığı açıklama aslında bizce de çok doğru görülmedi. Öcalan ‘Yönteme takılmayın’ dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok. Sesli olsaydı Kürt toplumunun duygusuna daha çok hitap ederdi. Görüntü olsaydı pozitif yansırdı."

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNU SORMUŞ

Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu sorduğunu aktaran Hatimoğulları, "Kendisi hasta olduğunu duymuş, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu da sordu. Biz de sağlık durumunun iyiye gittiğini duyduğumuzu söyledik" diye konuştu.

Kaynak: T24