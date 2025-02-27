Terör Örgütü Lideri Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı? Dikkat Çeken 'Mikrofon' Detayı

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü. Görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Açıklamadan dakikalar önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü. Video kayıtları sırasında konuşan kişinin sesinin yakından kaydedilmesi için kullanılan "yaka" tipi siyah bir mikrofonun fotoğrafta görülmesi, "görüntülü kayıt alındı" iddialarını beraberinde getirdi.

DEM PARTİ YORUM YAPMADI

Tarihi çağrının ardından terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etti.

DEM Parti yetkilileri ise İmralı heyetinden isimler görüntülü mesaj iddiasıyla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti.

BAKAN TUNÇ 'MEVZUATA AYKIRI' DEMİŞTİ

Öcalan’ın açıklamasının beklendiği günlerde terör örgütünün yayın organları üzerinden Kandil adına yapılan açıklamalarda Öcalan’ın çağrısı için "görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı" şeklinde itirazlara yer verilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA