Terör Örgütü Lideri Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı? Dikkat Çeken 'Mikrofon' Detayı

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısından önce yayımlanan fotoğraftaki 'mikrofon' detayı dikkat çekti. Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısının kendi sesi ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı iddia edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmeden önce yaptığı açıklamada "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" demişti.

Terör Örgütü Lideri Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı? Dikkat Çeken 'Mikrofon' Detayı

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü. Görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Açıklamadan dakikalar önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü. Video kayıtları sırasında konuşan kişinin sesinin yakından kaydedilmesi için kullanılan "yaka" tipi siyah bir mikrofonun fotoğrafta görülmesi, "görüntülü kayıt alındı" iddialarını beraberinde getirdi.

Terör Örgütü Lideri Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı? Dikkat Çeken 'Mikrofon' Detayı - Resim : 1

DEM PARTİ YORUM YAPMADI

Tarihi çağrının ardından terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etti.

DEM Parti yetkilileri ise İmralı heyetinden isimler görüntülü mesaj iddiasıyla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti.

BAKAN TUNÇ 'MEVZUATA AYKIRI' DEMİŞTİ

Öcalan’ın açıklamasının beklendiği günlerde terör örgütünün yayın organları üzerinden Kandil adına yapılan açıklamalarda Öcalan’ın çağrısı için "görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı" şeklinde itirazlara yer verilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" açıklamasını yapmıştı.

Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Tarihi Çağrı... 'PKK KENDİNİ FESHETSİN'Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Tarihi Çağrı... 'PKK KENDİNİ FESHETSİN'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
İmralı Abdullah Öcalan
Aynı Kaderi Paylaşmışlardı... Oğuz Murat Aci'nin Mevlidinde Kahreden 'Gürcan Koçak' Tesadüfü: İki Acılı Baba Duygusal Anlar Yaşadı Oğuz Murat Aci'nin Mevlidinde Kahreden 'Gürcan Koçak' Tesadüfü
Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
Başkentte Feci Kaza! Öğrenci Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Var Başkentte Feci Kaza! 6'sı Öğrenci 8 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek' Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı!
Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Tarihi Çağrı... 'PKK KENDİNİ FESHETSİN' Tarihi Çağrı Geldi... 'PKK KENDİNİ FESHETSİN'
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
'İmamoğlu' Toplantısına Katılmadı, Dakikalar Sonra Açıklama Geldi! Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı