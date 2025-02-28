Manisa'da Yolcu Treninin Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı

Manisa'da 33 yaşındaki Muhammet Polat'a yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Polat, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da Yolcu Treninin Çarptığı Kişi Ağır Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treninin çarptığı Muhammet Polat (33) ağır yaralandı. Kaza, Mermerciler Sitesi mevkisinde meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polat, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre durdurulan tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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