Elazığ'da Feci Kaza! 1'i Ağır, 4 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinin Başyurt mevkisinde gerçekleşen kazada, Ömer Faruk Ç. (20) yönetimindeki 23 KD 772 plakalı araç, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp refüje çıktı. Araçta bulunan sürücü ile Hamiyet Ç. (56), Mevlüdiye B. (80) ve Yaşar B. (87) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Mevlüdiye B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA