Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Polisten Kaçarken Önüne Gelene Çarptı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, seyir halindeki motosiklete ve park halindeki üç araca çarptı. Kazada üç kişi yaralandı.

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Olay, saat 15.50 civarında Gebze’nin Ulus Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki 2151. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından "dur" ihtarına uymayan 26 NF 593 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 KMT 066 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki iki otomobil ve bir cipe daha çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.K., arkasında yolcu olarak bulunan H.E. ve yolda yürüyen bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kaza yapan otomobilin sürücüsünü kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya ait güvenlik kamera görüntülerinde, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığı ve çarpmanın etkisiyle motosikletin savrulduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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