'Omuz Atma' Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

İzmir’in Urla ilçesinde bir markette meydana gelen ‘omuz atma’ tartışması, kanlı bir kavgaya dönüştü. Tartışma sonucunda Semih Kenan Köse (30) çakıyla öldürülürken, sevgilisi Sibel Kabadayı (28) yaralandı. Olayla ilgili yargılanan Sercan Bavkır (34) ile tutuksuz sanıklar Serkan (33) ve Taylan Bavkır (27) hakkında mahkeme, 15’er yıl hapis cezası kararı verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, üç kardeşin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin kabul edildiği belirtildi.



Sibel Kabadayı ve Semih Kenan Köse

OMUZ ATTIN TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Olay, 16 Ekim 2023 akşam saatlerinde, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Market içinde alışveriş yapan emlakçı Sercan Bavkır ile müteahhit Semih Kenan Köse arasında omuz çarpışması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Sercan Bavkır’ın kardeşleri Serkan ve Taylan Bavkır da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında Köse, eline geçirdiği içki şişesini kırarak savurdu. Bunun üzerine Sercan Bavkır, cebinden çıkardığı çakıyla Köse’yi ve sevgilisi Kabadayı’yı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Köse hayatını kaybederken, Kabadayı tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan üç kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanık hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan, Kabadayı hakkında ise ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ceza istendi. Yargılama sürecinde Serkan ve Taylan Bavkır, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Eylül 2024’te görülen duruşmada Sercan Bavkır da yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verildi ve tekrar tutuklandı.

KARAR AÇIKLANDI

3 Şubat’ta görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklara önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının belirlenememesi ve sanıkların duruşmadaki iyi halleri sebebiyle cezaları 15’er yıla indirildi. Kabadayı ise ‘kasten yaralama’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 16 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararına itiraz edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme gerekçeli kararında, marketin güvenlik kameralarının ses kaydı yapmadığı için taraflar arasındaki konuşmaların tespit edilemediğini belirtti. Görüntülerde Sercan Bavkır’ın cebindeki bıçağı çıkararak Köse’ye savurduğu ve ardından bıçağı silmeye çalıştığı anların yer aldığı ifade edildi. Köse’nin hayatını kaybettiği olayda üç kardeşin ortak hareket ettiğinin mahkeme heyeti tarafından kabul edildiği vurgulandı. Ayrıca, Kabadayı’nın kavgada cam şişe fırlatarak bir sanığı yaraladığı için ‘kasten yaralama’ suçundan ceza aldığı da gerekçeli kararda yer aldı. İlk haksız hareketin kimden kaynaklandığının belirlenememesi nedeniyle sanıklar hakkında haksız tahrik indiriminin uygulandığı açıklandı.

Kaynak: DHA