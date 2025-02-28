Elazığ'da Feci Kaza! Aracın Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Elazığ'da Kovancılar-Bingöl kara yolunda hızla ilerleyen bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, çarpılan araç refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredeki diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine Kovancılar Belediyesi'ne ait arama-kurtarma ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise yaya geçidinden geçmeye çalışan bir şahsın, kazaya karışan araçların arasından son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Yaya, panikle yolun diğer tarafına yöneldiği sırada başka bir aracın altına girmekten de kıl payı kurtuldu.

Kaynak: İHA