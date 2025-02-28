Kasiyer Neye Uğradığını Şaşırdı! Sahte Kalaşnikof ile Korku Saçtı

Afyonkarahisar’da bir şahıs sahte kalaşnikof ile akaryakıt istasyonundaki marketi soydu. Kasiyer tüfeği görünce neye uğradığını şaşırırken, hırsız olaydan 8 saat sonra yakalanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Dün sabaha karşı akaryakıt istasyonuna sahte kalaşnikof ile gelen şahıs, N.E. isimli kadın kasiyerden paraları vermesini istedi. Tüfeği görünce neye uğradığını şaşıran ve korkan kadın paraları masaya çıkardı. Soyguncu ise tüfeği masaya koyup ardından paraları toplayarak cebine koydu.

MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI

Şahıs ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek istasyondan kaçtı. Bir süre elleri havada kalan kasiyer ilk şoku atlattıktan sonra polisi arayarak yardım istedi.

8 SAAT SONRA PARALARLA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye gelerek detaylı inceleme yaptı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin kimliğinin E.S. olduğunu belirledi. Ardından ekipler şüpheliyi evinde soygunda çaldığı paralar ile yakalayarak gözaltına aldı. Olaydan 8 saat sonra yakalanan şahsın soygunda plakasız motosiklet kullandığı, silahı kaçış güzergahında bulunan bir kamyonetin kasasına parçalayarak attığı, olayda üzerinde bulunan montunu apartman boşluğunda bulunan yangın dolabına, ayakkabısını ise binanın dışına sakladığı, kar maskesi ve eldiveni de yaktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken kasadan aldığı toplam 2 bin 940 liraya ise el konuldu.

Kaynak: İHA

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