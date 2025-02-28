Bir Anda Ortaya Çıktı, Kimse İnanamadı! Tam 8 Metre Boyunda

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde görülen 8 metrelik yılan korku dolu anlara neden oldu. Halk arasında Bozyörük olarak adlandırılan Hazer cinsi yılan, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yılanın Avrupa kıtasındaki en büyük yılan türlerinden biri olduğu öğrenildi.

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün Hacıkayyum bölgesinde yaklaşık 8 metrelik dev yılanı görenler hayatlarının şokunu yaşadı.

İlçede tarımla uğraşan Günay Kılıç (48), yeğeni Savaş Kılıç (28) ilçe Hacıkayyum bölgesindeki tarlasında gübreleme yaptıktan sonra geri dönerken yolun ağaç devrilmesi nedeniyle kapandığını fark etti.

8 METRELİK DEV YILANI GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR

Devrilmiş ağaç dalını kaldırmak isteyen iki isim, dev yılanla karşılaştıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Yılan yol kenarındaki ağaca tırmanırken Savaş Kılıç 8 metrelik dev yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

ZEHİRLİ DEĞİL ANCAK VAHŞİ OLARAK KABUL GÖRÜYOR

Halk arasında 'Bozyörük' olarak bilinen Hazer yılanı Avrupa kıtasındaki en büyük yılanlardan biri olarak biliniyor. Zehirli olmamasına rağmen vahşi olarak kabul gören yılan türü genellikle gündüz avlanıyor.
Hazer yılanı beslenme alışkanlığı olarak küçük memeliler, kendi boyutlarına göre kuşlar, kuş yavruları gibi hayvanları besin kaynağı olarak tüketiyor. Hazer yılanları tarım zararlısı olarak bilinen kemirgenleri ve diğer türleri de beslenme alışkanlığı içinde tükettikleri için doğal haşere kontrolünde önemli rol üstleniyorlar.

Kaynak: İHA

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