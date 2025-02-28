CHP'li Başkanlar Evleniyor: Nikah Masasına Oturacakları Tarih Belli Oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlilik kararı aldı. Çiftin, nisan ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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CHP'li Başkanlar Evleniyor: Nikah Masasına Oturacakları Tarih Belli Oldu

Muğla’nın Bodrum Belediye Başkanıyken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile evlenme kararı aldı.

CHP'li Başkanlar Evleniyor: Nikah Masasına Oturacakları Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu gelişmeyi basınla paylaşmak istediklerini belirtti. Yiğit, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir” dedi.

CHP'li Başkanlar Evleniyor: Nikah Masasına Oturacakları Tarih Belli Oldu - Resim : 2

Çiftin nikah tarihi henüz netleşmezken, törene ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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