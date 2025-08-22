İtiraz Sonuç Verdi, Zeytinli Rock Festivali Yapılacak

Sarıyer Kaymakamlığı'nın iptal ettiği Zeytinli Rock Festivali için yapılan itiraz sonuç verdi. Festivalin bugünden itibaren yapılacağı bildirildi.

Türkiye’nin en çok ilgi gören müzik festivalleri arasında yer alan Zeytinli Rock Festivali’nde, orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın ardından Sarıyer Kaymakamlığı’nın iptal kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İlk günü yapılamayan festival 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

