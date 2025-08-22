İtiraz Sonuç Verdi, Zeytinli Rock Festivali Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en çok ilgi gören müzik festivalleri arasında yer alan Zeytinli Rock Festivali’nde, orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın ardından Sarıyer Kaymakamlığı’nın iptal kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İlk günü yapılamayan festival 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

