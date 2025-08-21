Harry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri Tanıtıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

HBO’nun merakla beklenen Harry Potter dizisi, İngiltere’deki Warner Bros. Leavesden Stüdyoları’nda çekimlerine hızla devam ediyor. J.K. Rowling’in efsanevi kitap serisinden uyarlanan dizide, Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyuncuların ilk görüntüleri paylaşıldı ve hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Dizide, Weasley ailesinin neşeli ve yaramaz ikizleri Fred ve George Weasley’i gerçek hayatta da kardeş olan Tristan Harland ve Gabriel Harland canlandıracak. Ailenin hırslı ve kuralcı üyesi Percy Weasley rolünde Ruari Spooner, ailenin tek kızı ve güçlü karakteri Ginny Weasley’i ise Gracie Cochrane oynayacak. Daha önce Alastair Stout’un Ron Weasley rolüyle duyurulduğu projede, Katherine Parkinson da Weasley ailesinin sevgi dolu annesi Molly Weasley olarak yer alıyor.

Ancak ailenin babası Arthur Weasley ve en büyük oğlu Bill Weasley rollerinin kimler tarafından canlandırılacağı henüz açıklanmadı. HBO’nun sosyal medya paylaşımında, ikinci büyük kardeş Charlie Weasley’nin ise “Romanya’da ejderhalarla çalıştığı” esprili bir şekilde belirtilerek, bu rolün de yakında duyurulacağı sinyali verildi.

