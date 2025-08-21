Harry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri Tanıtıldı

HBO’nun 2027’de yayınlanacak Harry Potter dizisinden Weasley ailesinin çocukları için ilk görüntüler geldi! Fred, George, Percy ve Ginny Weasley’i canlandıracak genç oyuncular tanıtıldı.

Son Güncelleme:
Harry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri Tanıtıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

HBO’nun merakla beklenen Harry Potter dizisi, İngiltere’deki Warner Bros. Leavesden Stüdyoları’nda çekimlerine hızla devam ediyor. J.K. Rowling’in efsanevi kitap serisinden uyarlanan dizide, Weasley ailesinin çocuklarını canlandıracak oyuncuların ilk görüntüleri paylaşıldı ve hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Harry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri Tanıtıldı - Resim : 1

Dizide, Weasley ailesinin neşeli ve yaramaz ikizleri Fred ve George Weasley’i gerçek hayatta da kardeş olan Tristan Harland ve Gabriel Harland canlandıracak. Ailenin hırslı ve kuralcı üyesi Percy Weasley rolünde Ruari Spooner, ailenin tek kızı ve güçlü karakteri Ginny Weasley’i ise Gracie Cochrane oynayacak. Daha önce Alastair Stout’un Ron Weasley rolüyle duyurulduğu projede, Katherine Parkinson da Weasley ailesinin sevgi dolu annesi Molly Weasley olarak yer alıyor.

Harry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri Tanıtıldı - Resim : 2

Ancak ailenin babası Arthur Weasley ve en büyük oğlu Bill Weasley rollerinin kimler tarafından canlandırılacağı henüz açıklanmadı. HBO’nun sosyal medya paylaşımında, ikinci büyük kardeş Charlie Weasley’nin ise “Romanya’da ejderhalarla çalıştığı” esprili bir şekilde belirtilerek, bu rolün de yakında duyurulacağı sinyali verildi.

Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli OlduHarry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli OlduKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Harry Potter
Son Güncelleme:
Tesla’ya Rakip Olarak Piyasaya Girmişlerdi: Batarya Sorunu Sonlarını Getirdi! Otomotiv Devi Resmen İflas Etti Otomotiv Devi Resmen İflas Etti
David Guetta’dan MK’nin Hit Parçası Dior’a Enerjik Remix David Guetta’dan MK’nin Hit Parçası Dior’a Enerjik Remix
Açık Hava Sinema Günleri Ağustos’ta da Devam Ediyor Açık Hava Sinema Günleri Ağustos’ta da Devam Ediyor
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Efsane Metal Grubu Veda Ediyor Efsane Metal Grubu Veda Ediyor
Toprak Altından Çıkan Sürpriz: Urfa Pidesine İlham Olmuş Olabilir mi? Tam 800 Yıllık... Toprak Altından Çıkan Sürpriz: Urfa Pidesine İlham Olmuş Olabilir mi? Tam 800 Yıllık...
ÇOK OKUNANLAR
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu
Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı
Bolsonaro'nun Gizli Planı Ortaya Çıktı: Darbe Girişimi Sonrası O Ülkeye 'Kaçıyor' Bolsonaro'nun Gizli Planı Ortaya Çıktı: Darbe Girişimi Sonrası O Ülkeye 'Kaçıyor'