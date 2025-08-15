Efsane Metal Grubu Veda Ediyor

Efsane metal grubu Megadeth, sahnelere veda edeceğini duyurdu. Grup, son bir albüm ve turne daha yaptıktan sonra emekliye ayrılacağını açıkladı.

Metal müziğin efsanevi gruplarından Megadeth, son bir albüm daha yapacağını ve 2026’da düzenleyeceği konser turunun ardından emekliye ayrılacağını duyurdu.

Megadeth’in kurucusu ve vokali Dave Mustaine dün yaptığı açıklamayla, "Kazara ya da kasıtlı olarak kariyerlerini sonlandıran pek çok müzisyen var. Çoğu zirveye kendi koşullarına uygun şekilde çıkamıyor ve ben de hayatımda şu anda o noktadayım" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca hayran edindiğini kaydeden Mustaine, “En zor kısmı da onlara veda etmek” dedi.

Efsane Metal Grubu Veda Ediyor - Resim : 1

'HARİKA BİR ŞEY BAŞARDIK'

Grup, son albümleri ve konser takvimi hakkında herhangi bir tarih paylaşmazken, son bir albümle müziğe veda etmenin tam vakti olduğunu kaydeden Mustaine, “Kızmayın, üzülmeyin, bizim için mutlu olun. Gelin benimle önümüzdeki birkaç yılı kutlayın. Birlikte harika bir şey başardık ve muhtemelen bu bir daha olmayacak" dedi.

Mustaine, bir müzik stili yaratarak devrim yaptıklarını ve gitar dünyasını değiştirdiklerini kaydettiği açıklamasında, “Çaldığım gruplar dünyayı etkiledi. Bunun için hepinizi seviyorum. Her şey için teşekkürler" diye yazdı.

