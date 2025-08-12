David Guetta’dan MK’nin Hit Parçası Dior’a Enerjik Remix

Ünlü DJ MK’nin İngiltere listelerinde zirveye yerleşen “Dior” parçasına, elektronik müziğin efsanesi David Guetta’dan çarpıcı bir remix geldi.

Amerikalı DJ ve yapımcı MK’nin, Manchesterlı vokalist Chrystal ile birlikte seslendirdiği ve İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükselen hit parçası “Dior”, elektronik müzik dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Daha önce Bou & Turno’nun remix’iyle beğeni toplayan parça, şimdi de Grammy ödüllü Fransız DJ David Guetta’nın imzasını taşıyan yeni bir versiyonla müzikseverlerle buluştu. 8 Ağustos 2025’te yayınlanan bu remix, MK’nin remix serisinin ikinci halkası olarak dikkat çekiyor.

TECH HOUSE TÜRÜNDE YORUMLANDI

David Guetta, “Dior”a kendine özgü tarzını katarak parçayı tech house türünde yeniden yorumladı. Agresif synth baslar ve sert vuruşlu davullarla zenginleştirilen remix, Guetta’nın “Titanium”, “When Love Takes Over” ve “I Gotta Feeling” gibi ikonik hit’lerdeki global etkisini yansıtıyor. 50 milyondan fazla plak satışı ve 14 milyarı aşan dinlenme sayısıyla elektronik müziğin devlerinden biri olan Guetta, Tomorrowland ve Ultra gibi dünyaca ünlü festivallerdeki performanslarıyla da adından söz ettiriyor.

MÜZİK SAHNESİNE TAZE BİR SOLUK

MK için ise 2025, Coachella gibi prestijli festivallerde sahne aldığı yoğun bir yıl oldu. “Dior”un 40 milyonu aşan Spotify dinlenme sayısıyla elde ettiği başarı, bu remix serisiyle daha da güçleniyor. Guetta’nın imzasını taşıyan bu yeni versiyon, MK’nin yaz boyunca dünya çapındaki festival ve kulüp performanslarına eşlik edecek enerjik bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Remix serisi, hem yıldız isimleri hem de yeni yetenekleri bir araya getirerek elektronik müzik sahnesine taze bir soluk getiriyor. MK ve Chrystal’ın vokalleriyle Guetta’nın prodüksiyon dehasının buluştuğu “Dior (David Guetta Remix)”, dans pistlerini hareketlendirmeye hazır. Parça, Spotify, Apple Music ve Beatport gibi platformlarda dinleyicilerle buluşuyor.

