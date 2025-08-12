Açık Hava Sinema Günleri Ağustos’ta da Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pluxee sponsorluğunda Zorlu PSM’nin Vestel Amfi alanında gerçekleştirilen “Açık Hava Sinema Günleri”, ağustos ayında da devam ediyor. Etkinlikte, sinemanın zamansız klasikleri ile yeni dönemin öne çıkan yapımları ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor. Gösterimler, her hafta Pazartesi akşamları düzenleniyor.

Ağustos ayı film programında, 4 Ağustos’ta Leon, 11 Ağustos’ta June & John, 18 Ağustos’ta Wild Robot ve 21 Ağustos’ta Inglourious Bastards yer alıyor. Her biri kendi dönemine damgasını vurmuş bu filmler, açık havada izleyicilere keyifli bir yaz akşamı yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlikler, şehirde yazı kültür ve sanatla değerlendirmek isteyenler için alternatif bir seçenek oluşturuyor. Gösterimler ücretsiz olup, katılım için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.