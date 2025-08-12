Black Lips İstanbul’u Sallamaya Geliyor

Atlantalı punk-rock grubu Black Lips, 17 Eylül 2025’te Blind’da sahne alarak İstanbulluları garage ve punk ritimleriyle coşturacak.

Punk-rock’ın asi ruhu Black Lips, uzun bir aradan sonra İstanbul’a geri dönüyor! 2011’deki unutulmaz Rock’n Coke performanslarıyla hafızalara kazınan Atlantalı grup, %100 Müzik’in katkılarıyla 17 Eylül 2025 gecesi Blind’da müzikseverlerle buluşacak. Cole Alexander, Jared Swilley, Jack Hines, Oakley Munson ve Zumi Rosow’dan oluşan Black Lips, müzikseverlere sıradan bir rock’n’roll grubu olmaktan çok daha fazlasını vadediyor.

Rolling Stone, Spin ve hatta New York Times gibi prestijli yayınlarda adeta tez konusu haline gelen Black Lips, öngörülemez sahne şovları ve punk’ın altın çağını anımsatan enerjisiyle biliniyor. Garage rock, punk rock ve indie rock ritimlerinin harmanlandığı performanslarıyla, grup İstanbullu hayranlarını adeta bir müzik şölenine davet ediyor. “500 Days of Summer” filminin ikonik soundtrack’inde yer alan “Bad Kids” gibi hit şarkıların da yer alacağı setlist, dans etmekten yorulmayanlar için unutulmaz bir gece sunacak.

