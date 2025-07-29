Wardruna İstanbul’da: Nordik Müziğin Mistik Tınıları Harbiye’yi Saracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey’in büyüleyici sesleri İstanbul’a geliyor! Eski İskandinav geleneklerinden ilham alan ve Nordik folk müziğinin dünyadaki en güçlü temsilcilerinden biri olan Wardruna, 9 Ağustos 2025’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor. Epifoni ve Stagepass iş birliğiyle gerçekleşecek bu özel konserde, grup, Viking çağının derin mistisizmini ve doğanın ruhunu sahneye taşıyacak.

Wardruna, Game of Thrones, Vikings ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi kült yapımlarda yer alan ezgileriyle geniş kitlelerce tanınıyor. Geleneksel enstrümanlar, güçlü vokaller ve hipnotik atmosferiyle dinleyicileri adeta başka bir zamana götüren topluluk, yeni albümleri Birna ile de büyük ses getirdi. Eski İskandinav dilinde “dişi ayı” anlamına gelen Birna, ormanın bekçisi ve doğanın koruyucusu olarak tanımlanıyor. Grup, albümü “doğanın yeryüzündeki savaşlarına adanmış bir sanat eseri” olarak nitelendiriyor.

EİNAR SELVİK’IN MÜZIKAL MİRASI

Wardruna’nın kurucusu Einar Selvik, yalnızca müzikle değil, aynı zamanda Eski İskandinav kültürüne olan derin bilgisiyle de dikkat çekiyor. Selvik, Vikings ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi yapımlara besteler yaptı, Eski İskandinav edebiyatı, müzikoloji ve felsefe üzerine dersler verdi. Mari Boine, Tina Guo, Matoma ve Eivør gibi dünyaca ünlü sanatçılarla iş birliği yapan Selvik, Norveç, Danimarka ve Polonya ulusal televizyonlarında da sıkça yer aldı.

TARİHİ MEKÂNLARDAN HARBİYE’YE

Wardruna, bugüne kadar Atina’daki Herodes Atticus Odeonu, Bulgaristan’daki Plovdiv Antik Tiyatrosu, Slovakya’daki Devin Kalesi gibi tarihi mekânlarda ve ABD Colorado’daki Red Rocks gibi doğa harikası alanlarda sahne aldı. Dinleyicilerle derin bir bağ kurarak iç ve dış dünyalar arasında köprüler kuran grup, şimdi İstanbul’un en prestijli açık hava sahnelerinden biri olan Harbiye’de müzikseverlerle buluşacak. 9 Ağustos akşamı, Wardruna’nın kadim tınıları ve mistik ritüelleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir deneyim yaşanacak.

Kaynak: Haber Merkezi