Ünlü Şarkıcıdan Korkutan Haber: Konserleri İptal...

Avustralyalı ünlü şarkıcı Kylie Minogue, konser turunun ortasında ani bir hastalığa yakalandı. Ünlü şarkıcı, bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Ünlü Şarkıcıdan Korkutan Haber: Konserleri İptal...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avustralya'nın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Kylie Minogue, bir süredir "Tension" adlı dünya turnesinin heyecanını yaşıyordu. Uzun yıllardır şöhretini koruyabilen ünlü şarkıcı, bu konser turuyla yeni jenerasyonları da yakalayabilmeyi umuyordu. Ancak Kylie Minogue, yakalandığı ani rahatsızlık sebebiyle dört konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 57 yaşındaki pop yıldızı, yakalandığı viral enfeksiyon yüzünden turunun Avrupa ayağındaki Berlin, Lodz, Kaunas ve Tallinn kentlerindeki konserlerini ertelemek mecburiyetinde olduğunu duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Kylie Minogue, geçen hafta İngiltere ayağını tamamladığı turunun pazartesi günü başlayacak olan diğer konserlerine hazırlanmak için her şeyi yaptığını vurguladı.

Ünlü Şarkıcıdan Korkutan Haber: Konserleri İptal... - Resim : 1

'ÇOK ÜZGÜNÜM ZAMANA İHTİYACIM VAR'

Hastalığı sonrası yeniden sahneye çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, en iyi haliyle sahnede olmak istediğinin altını çizerek "Çok üzgünüm! Berlin, Lodz, Kaunas ve Tallinn konserlerini planlandığı tarihlerde yapamayacağım" dedi. Kylie Minogue, bu kadar önemli bir konser turunda böyle bir talihsizlik yaşadığı için çok üzgün olduğunu tekrar yineledi.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Avustralyalı pop yıldızı, konserlerine gelmeyi planlayan hayranlarına biletlerini saklamaları gerektiğini hatırlatarak, iptal edilen konserlerin yeni tarihleri için ekibiyle beraber hazırlık yaptıklarını da ifade etti. Kylie Minogue'un mesajına hayranlarından destek mesajları yağdı. 20 yıl önce meme kanserine yakalanan ve bir yıl kadar kemoterapi görerek sağlığına kavuşan Kylie Minogue'a seslenen hayranları, en önemli şeyin onun sağlığı olduğunu vurguladı.

Görüntüler Gündem Olmuştu! Demet Akalın Minik Hayranının Gönlünü Almak İçin Harekete GeçtiGörüntüler Gündem Olmuştu! Demet Akalın Minik Hayranının Gönlünü Almak İçin Harekete GeçtiMagazin
Bu Yazın Hiti Yine Ebru Yaşar'dan! Müzik Listelerini Sallayacak Düet Bugün YayınlanıyorBu Yazın Hiti Yine Ebru Yaşar'dan! Müzik Listelerini Sallayacak Düet Bugün YayınlanıyorMagazin
Etiketler
Konser şarkıcı
Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilmişti... Şener Şen'den Veda Değil Mola: 'Yeni Projelerde Buluşmak Dileğiyle' Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilmişti... Şener Şen'den Veda Değil Mola
Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor
Acun Ilıcalı Kızının Mezuniyetinde Eski Eşiyle Bir Araya Geldi Eski Eşler Aynı Karede
Böcekleri Düşünmek Bile Kaşındırıyor: Bilim İnsanları Sebebini Açıkladı Böcekleri Düşünmek Bile Kaşındırıyor: Bilim İnsanları Sebebini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçem
Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak?
Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu