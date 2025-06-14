Ünlü Şarkıcıdan Korkutan Haber: Konserleri İptal...

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Avustralya'nın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Kylie Minogue, bir süredir "Tension" adlı dünya turnesinin heyecanını yaşıyordu. Uzun yıllardır şöhretini koruyabilen ünlü şarkıcı, bu konser turuyla yeni jenerasyonları da yakalayabilmeyi umuyordu. Ancak Kylie Minogue, yakalandığı ani rahatsızlık sebebiyle dört konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 57 yaşındaki pop yıldızı, yakalandığı viral enfeksiyon yüzünden turunun Avrupa ayağındaki Berlin, Lodz, Kaunas ve Tallinn kentlerindeki konserlerini ertelemek mecburiyetinde olduğunu duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Kylie Minogue, geçen hafta İngiltere ayağını tamamladığı turunun pazartesi günü başlayacak olan diğer konserlerine hazırlanmak için her şeyi yaptığını vurguladı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM ZAMANA İHTİYACIM VAR'

Hastalığı sonrası yeniden sahneye çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, en iyi haliyle sahnede olmak istediğinin altını çizerek "Çok üzgünüm! Berlin, Lodz, Kaunas ve Tallinn konserlerini planlandığı tarihlerde yapamayacağım" dedi. Kylie Minogue, bu kadar önemli bir konser turunda böyle bir talihsizlik yaşadığı için çok üzgün olduğunu tekrar yineledi.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Avustralyalı pop yıldızı, konserlerine gelmeyi planlayan hayranlarına biletlerini saklamaları gerektiğini hatırlatarak, iptal edilen konserlerin yeni tarihleri için ekibiyle beraber hazırlık yaptıklarını da ifade etti. Kylie Minogue'un mesajına hayranlarından destek mesajları yağdı. 20 yıl önce meme kanserine yakalanan ve bir yıl kadar kemoterapi görerek sağlığına kavuşan Kylie Minogue'a seslenen hayranları, en önemli şeyin onun sağlığı olduğunu vurguladı.