Pergamon'da Müthiş Keşif... Tam 1400 Yıllık!

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1400 yıllık bronz kazan bulundu.

Pergamon'da Müthiş Keşif... Tam 1400 Yıllık!
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Pergamon Antik Kenti Kazı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, antik kentte "Geleceğe Miras" projesi kapsamında çalışmalar, Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülüyor.

Kızıl Avlu'nun yakınındaki kazılarda "Mozaikli Ev" olarak adlandırılan yapıdaki havuz alanında, bütünlüğü korunmuş şekilde bronz kazan bulundu. Eserin yüksekliğinin 23 santimetre, genişliğinin 28 santimetre, derinliğinin de 21 santimetre olduğu belirtilen açıklamada, bronz kazanın dövme tekniğiyle imal edildiği kaydedildi.

TAM 1400 YILLIK

Açıklamada, bronz kabın iyi korunduğu konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucunda yüzeyinde yer alan çekiç izlerinin net şekilde gözlemlendiği vurgulandı. Üst kısmında çizgisel motiflerin bulunduğu kazanın, Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Restorasyon ve temizlik süreci tamamlanan bronz kazanın yakın zamanda Bergama Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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