Adalar'da Sinema Rüzgarı Başlıyor

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Sinemada Film Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci yaşını kutluyor. İBB Kültür bünyesindeki İstanbul Sinema Ofisi yürütücülüğünde, Filmkoop iş birliğiyle, İBB Turizm ve İBB Orkestra’nın destekleriyle hazırlanan program kapsamında, birçok film her yaştan sinemaseverle buluşacak. 23-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festivalde, Türk sinemasının önemli isimleri ise çeşitli söyleşi ve atölyeler gerçekleştirecek.

İstanbullulara açık havada film izleme keyfi sunan ‘5. Sinemada Film Festivali’, Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi’ filmiyle açılacak. Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Değirmenburnu Parkı’nda düzenlenen gösterimlerde; ‘Su Yüzü’, ‘Gülizar’, ‘Hakkı’, ‘Gecenin Kıyısı’, ‘Döngü’, ‘Ölü Mevsim’, ‘Biz Radyoyu Çok Sevdik’, ‘Büyük Kuşatma’ ve ‘En Sevdiğim Pastam’ filmleri seyirciyle buluşacak.

ÇOCUK FİLMLERİ

Minik izleyicileri bu yıl da unutmayan Sinemada Film Festivali kapsamında, festival boyunca her gün saat 16.00’da Büyükada Taş Mektep’te çocuk filmleri gösterilecek. Paşabahçe Vapuru ise festivalin ilk gününde ‘Yeşilçam ile Yolculuk’ başlığıyla ‘Gülen Gözler’ ve ‘Tosun Paşa’ filmlerinin gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER

Festival kapsamında İstanbul Sinema Ofisi tarafından tasarlanan atölye ve söyleşiler ise bu yıl da sinemaya ilgi duyan herkes için kapsamlı bir giriş bilgisi kazanma imkanı sunacak.

İstanbul’un kent olarak, üretimde bulunan kişilere sundukları ve ilham verdikleri üzerine düzenlenen ‘Sinemada İstanbul’ oturumu; oyuncu Serra Yılmaz, yönetmen Belmin Söylemez, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ve akademisyen Ece Vitrinel’in katılımıyla gerçekleşecek. ‘Film Başlamadan’ söyleşilerinde ise Türk sinemasının önemli yönetmenleri, yapımcıları ve oyuncuları, sinema üzerine sohbetler gerçekleştirecek.

Hakan Bıçakcı’nın ‘Kurmaca Dünyalar Yaratmak’ ve Arın Kuşaksızoğlu’nun ‘Çizgi Dünyasına Sesle Hayat Vermek: Çocuklarla Seslendirme Sanatı Üzerine’ atölyelerinin yanı sıra Oyuncular Sendikası iş birliğiyle Gizem Erman Soysaldı ve Arda Kavaklıoğlu’nun katılımlarıyla oyunculuk üzerine ‘Sahneye Sığmayan Oyunculuk: Kamera Önü ve Seslendirme’ başlıklı derin bir söyleşi düzenlenecek.

ADALAR'A ÖZEL SEFER

“İstanbul Şehir Hatları’ndan 5 gün boyunca Adalar’a özel sefer”

İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 5 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında saat 23.30’da, Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Bostancı seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek.

ÜCRETSİZ BİLERLER İSTANBUL SENİN'DE

İstanbullular, 5. Sinemada Film Festivali’nin program ayrıntılarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve ‘kultursanat.istanbul’ web sitesinden ulaşabilir.

Sinemaseverler, 5. Sinemada Film Festivali’nin ücretsiz biletlerine ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden erişebilir.

Program Akışı

23 Temmuz 2025-Çarşamba

16.00 Çocuk Matinesi: Yukarı Bak/Büyükada Taş Mektep

18.00 Yetişkin Atölyesi: Hakan Bıçakcı-‘Kurmaca Dünyalar Yaratmak’/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Özcan Alper ve Soner Alper (Moderatör: Şükrü Alaçam)/Büyükada Taş Mektep

21.00 Film Gösterimi: Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi (Yön: Özcan Alper)/Büyükada Taş Mektep

18.15 Film Gösterimi: Gülen Gözler (Yön: Ertem Eğilmez)/Paşabahçe Vapuru-Kabataş İskelesi (Yolculuk boyunca)

20.30 Film Gösterimi: Tosun Paşa (Yön: Kartal Tibet)/Paşabahçe Vapuru-Büyükada İskelesi (Sabit)

20.00 Söyleşi: Utku Zekâ ve Yasemin Szawlowski (Moderatör: Vuslat Saraçoğlu)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

21.00 Film Gösterimi: Su Yüzü (Yön: Zeynep Köprülü)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

24 Temmuz 2025-Perşembe

16.00 Çocuk Matinesi: Rafadan Tayfa Göbeklitepe/Büyükada Taş Mektep

18.00 Söyleşi: Gizem Erman Soysaldı ve Arda Kavaklıoğlu ‘Sahneye Sığmayan Oyunculuk: Kamera Önü ve Seslendirme’ (Moderatör: Atilla Gündoğdu)-Oyuncular Sendikası İş birliğiyle/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Belkıs Bayrak ve Bekir Behrem (Moderatör: Vuslat Saraçoğlu)/Büyükada Taş Mektep

21.00 Film Gösterimi: Gülizar (Yön: Belkıs Bayrak)/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Hikmet Kerem Özcan ve Özgür Emre Yıldırım (Moderatör: Eyüp Boz)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

21.00 Film Gösterimi: Hakkı (Yön: Hikmet Kerem Özcan) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

25 Temmuz 2025-Cuma

16.00 Çocuk Matinesi: Otel Transilvanya 1/Büyükada Taş Mektep

18.00 Çocuk Atölyesi: Arın Kuşaksızoğlu ‘Çizgi Dünyasına Sesle Hayat Vermek: Çocuklarla Seslendirme Sanatı Üzerine’/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: İrem Akbal ve Yılmaz Gökgöz (Moderatör: Şükrü Alaçam)/Büyükada Taş Mektep

21.00 Film Gösterimi: Gecenin Kıyısı (Yön: Türker Süer)/Büyükada Taş Mektep Pazar Meydanı

21.00 Film Gösterimi: Döngü (Yön: Erkan Tahhuşoğlu)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

26 Temmuz 2025-Cumartesi

16.00 Çocuk Matinesi: Ters Yüz 2/Büyükada Taş Mektep

18.00 Ustalık Sınıfı: Pelin Esmer (Moderatör: Tülin Özen)/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Doğuş Algün ve Ece Yaşar (Moderatör: Işıl Çuhadar)/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Nazan Haydari ve Özden Çankaya (Moderatör: Özgür Balcı)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

21.00 Film Gösterimi: Ölü Mevsim (Yön: Doğuş Algün)/Büyükada Taş Mektep

21.00 Film Gösterimi: Biz Radyoyu Çok Sevdik (Yön: Cem Hakverdi, Özden Çankaya ve Nazan Haydari)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

27 Temmuz 2025-Pazar

16.00 Çocuk Matinesi: Arabalar 2/Büyükada Taş Mektep

18.00 Söyleşi: Serra Yılmaz, Belmin Söylemez ve Dilan Bozyel ‘Sinemada İstanbul: Kent ve Üretim’ (Moderatör: Ece Vitrinel)/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Ilgım Coşar ve Asiye Dinçsoy (Moderatör: Mustafa Ünlü)/Büyükada Taş Mektep

20.00 Söyleşi: Şükrü Alaçam ve Özgür Balcı ile En Sevdiğim Pastam Filmi Üzerine (Moderatör: Işıl Çuhadar)/Heybeliada Değirmenburnu Parkı

21.00 Film Gösterimi: Büyük Kuşatma (Yön: Sinan Kesova)/Büyükada Taş Mektep

21.00 Film Gösterimi: En Sevdiğim Pastam (Yön: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha)/ Heybeliada Değirmenburnu Parkı

Kaynak: ANKA