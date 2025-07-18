İBB Şehir Tiyatroları Harbiye'de: Ağustos Takvimi Belli Oldu! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu bir programla kent sakinleri ile buluşacak tiyatro oyunlarını duyurdu. Yaz döneminde Harbiye Açık Hava Yaz Oyunları ile İstanbullularla buluşmaya devam edecek olan Şehir Tiyatroları, biletlerin 22 Temmuz 2025 Salı günü satışa çıkacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon 110. yılını dolduran tiyatronun Harbiye Açık Hava Yaz Oyunları ile sahnelemeye devam edeceği vurgulandı. Söz konusu oyunların biletlerinin 22 Temmuz'da saat 11.00’den itibaren web sayfasından ve Biletinial'dan satışa sunulacağı ifade edildi.

İŞTE OYUN PROGRAMI

Harbiye Açık Hava Yaz Oyunları'nın 78. yılında sezonun en ses getiren oyunlarından “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, “Fosforlu Cevriye” ve “Tartuffe”nin sahneleneceği belirtildi. Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye; 15, 16, 17 Ağustos 2025 tarihlerinde 21.00’de sahnede olacak.

Haldun Taner’in yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım; 20, 21 Ağustos 2025 tarihlerinde 21.00’de, Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Tartuffe ise 23, 24 Ağustos 2025 tarihlerinde 21.00’de Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde olacak.