Evliliğini Yerden Yere Vurmuşlardı! Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, Eşiyle Düşman Çatlattı

Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği Jeremy Dufrene ile evliliği konusunda sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kalan şarkıcı Lana Del Rey, timsah turu rehberi eşiyle yeni fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Evliliğini Yerden Yere Vurmuşlardı! Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, Eşiyle Düşman Çatlattı
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"Summertime Sadness", "West Coast" ve "Born to Die" gibi hit şarkılarıyla jenerasyonunun en başarılı isimlerinden olan ünlü şarkıcı Lana Del Rey, ünlü olduğundan beri özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Kendisinden yaşça büyük isimlerle yaşadığı ilişkileri nedeniyle birçok kez tartışma konusu olan ABD'li şarkıcı, en sonunda nikah masasına oturarak çalkantılı aşk hayatını geride bıraktı.

26 Eylül 2024 tarihinde Louisiana eyaletinde sürpriz bir şekilde dünyaevine giren ünlü şarkıcının eşinin, timsah turu rehberi Jeremy Dufrene olduğu öğrenilmişti. Lana Del Rey, kendisinden yaşça büyük olan ve Dufrene ile beraberliği konusunda hayranlarından büyük bir tepki almıştı. 3 çocuk babası Dufrene, fiziksel görüntüsü nedeniyle4 de sosyal medyada acımasız yorumlara maruz kalmıştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Düğününden sonra aylarca sessizliği koruyan ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle hayranlarını şaşırttı. Instagram üzerinden eşiyle yeni fotoğraflarını paylaşan 40 yaşındaki Lana Del Rey'in paylaşımına, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Evliliğini Yerden Yere Vurmuşlardı! Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, Eşiyle Düşman Çatlattı - Resim : 1

Sosyal medyada yine çift hakkında bazı olumsuz yorumlar olduğu dikkat çekerken, başta ABD'li şarkıcının hayranları olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı ise, çifte artık kötü yorum yapılmaması gerektiğini ve destek olunması gerektiğini vurguladı.

Evliliğini Yerden Yere Vurmuşlardı! Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, Eşiyle Düşman Çatlattı - Resim : 2

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