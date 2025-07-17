Ünlü Oyuncunun Babası Futbol Efsanesi Çıktı! 'Baba' Paylaşımını Görenler Şaşkına Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Bige Önal, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında Türkiye Milli Takımı forması giyen bir futbolcunun siyah-beyaz fotoğrafına yer veren Önal, altına “Baba” yazarak duygularını ifade etti. Bu paylaşım, Bige Önal’ın babasının Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Erhan Önal olduğunu bilmeyenleri şaşırttı.

Bige Önal’ın paylaştığı kare, babası Erhan Önal’ın Türkiye Milli Takımı formasıyla sahada olduğu anlardan birine aitti. Kalp emojisi ve tek kelimelik "Baba" ifadesiyle birlikte yapılan paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Erhan Önal, özellikle 1985-1992 yılları arasında Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla hafızalara kazındı. Uzun sakalları nedeniyle “Papaz Erhan” lakabını alan Önal, futbolu 1992 yılında Galatasaray’da bıraktı.

İlk evliliğini Birgit Mölzl ile yapan Erhan Önal’ın bu evlilikten Patrick Mölzl adında bir oğlu oldu. İkinci evliliğini ise Mine Baysan ile gerçekleştirdi ve bu birliktelikten 1 Şubat 1990’da oyuncu Bige Önal dünyaya geldi. Ancak çift 1999 yılında yollarını ayırdı.

Erhan Önal, 2011 yılında arkadaşlarıyla futbol oynarken ısınma esnasında beyin kanaması geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan Önal, bu olayın ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsane ismi, 16 Mart 2021’de İzmir’de hayatını kaybetti.