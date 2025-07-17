Burcu Biricik’in Kızının En Net Fotoğrafı! Gören İnanamadı, ‘İkizi Gibi’

“Camdaki Kız” dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Burcu Biricik’in kızı Luna’nın en net fotoğrafı kalpleri ısıttı. Luna’nın annesine olan benzerliği ise gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Burcu Biricik’in Kızının En Net Fotoğrafı! Gören İnanamadı, ‘İkizi Gibi’
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Yer aldığı “Ulan İstanbul”, “Şeref Meselesi”, “Hayat Şarkısı” ve “Fatma” gibi yapımlarla televizyon dünyasında adını hafızalara kazıyan, büyük ilgi gören “Camdaki Kız” dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hayranlarını ekran başına kilitleyen Burcu Biricik, kısa süre önce anne olmuştu.

Burcu Biricik’in Kızının En Net Fotoğrafı! Gören İnanamadı, ‘İkizi Gibi’ - Resim : 1

ANNE OLACAĞINI DUYURMUŞTU

2016 yılında fotoğrafçı Emre Yetkin ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, evliliklerinin 10. yılında ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Temmuz 2024’te dünyaya gelen kızları Luna, çifti adeta bambaşka bir dünyaya taşıdı.

Burcu Biricik’in Kızının En Net Fotoğrafı! Gören İnanamadı, ‘İkizi Gibi’ - Resim : 2

'SENİ SEVİYORUM LUNA’M'

Son olarak kızının doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Burcu Biricik, Luna’yla çekilmiş bir kareye şu notu düştü:

“Benim canımmmm kızım, komiğim, huysuzum, yengecim, içli içli ağlayanım, büyük üç kağıtçım... Belli ki aşırı eğleneceğim, belli ki çok şey öğreneceğim senden... Üfff neler neler... Dün doğdun, şimdi 1 oldun. Seni seviyorum Luna’m.

'ANNESİ GİBİ'

Minik Luna’nın ilk kez net bir şekilde görüldüğü paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, Luna’nın annesi gibi doğal güzelliğiyle dikkat çektiğini belirterek paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.

'AKLIM HEP ONDA'

Geçtiğimiz aylarda yakın bir arkadaşının doğum gününde görüntülenen Biricik, etkinlikten erken ayrılmasıyla dikkat çekmişti. O gece duygularını şu sözlerle ifade etmişti: “İlk defa bebişi evde bırakıp dışarı çıktım. Aklım hep onda kaldı. O yüzden çok kalamadım. Kızımı çok sevdim, her şey yolunda. Setlere dönmek için daha zaman var.”

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