Son Hedefleri Burcu Biricik Oldu! Ünlü Oyuncu Ateş Püskürdü... 'Dava Açıyorum'

Anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, tatsız bir olayla gündeme geldi. Siber dolandırıcıların hedefi olduğunu açıklayan Burcu Biricik, kendi adını kullanarak yapılan dolandırıcılık konusunda sosyal medyadaki takipçilerini uyararak yasal süreç başlatacağını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Hedefleri Burcu Biricik Oldu! Ünlü Oyuncu Ateş Püskürdü... 'Dava Açıyorum'

Teknolojinin ilerlemesiyle iletişimin değişmez bir parçası olan sosyal medya, sağladığı birçok faydanın yanında kişilere zarar da verebiliyor. Son dönemde dolandırıcıların en çok sosyal medya platformlarını tercih ettiği görülürken, özellikle ünlü isimler de sık sık bu tuzağın bir parçası haline geliyor. Kısa bir süre önce oyuncu Devrim Özkan'ın bu konuda bir açıklaması olmuş, Özkan, isminin kullanılarak usulsüzlükler yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlattığını açıklamıştı.

Devrim Özkan'ın uyarısından yalnızca birkaç hafta sonra ise oyuncu Burcu Biricik'ten benzer bir uyarı geldi. "Şeref Meselesi", "Hayat Şarkısı", "Kuzgun", "Fatma" ve "Camdaki Kız" gibi dizilerle büyük bir şöhrete sahip olan ünlü oyuncu, dokuz yıl önce evlendiği eşi Emre Yetkin ile geçen yaz ilk bebeklerini kucağına alıp kariyerine bir süre ara vermişti. "Luna" adındaki kızıyla anneliğin keyfini süren Burcu Biricik, sosyal medya dolandırıcılarının son hedefi oldu.

Son Hedefleri Burcu Biricik Oldu! Ünlü Oyuncu Ateş Püskürdü... 'Dava Açıyorum' - Resim : 1

'SAKIN BUNLARA KANMAYIN'

Instagram hesabından bir açıklama yapan televizyon yıldızı, adının ve fotoğraflarının siber dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını tespit ettiğini, kendisinin bahis sitelerinde bir yatırım tavsiye veriyormuş gibi yansıtıldığını belirterek, takipçilerini ve sevenlerini bunlara kanmama konusunda uyardı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, olayla ilgili yasal süreç başlatacağını duyurarak kendisine güvenen insanları uyarmak istediğini ifade etti.

Son Hedefleri Burcu Biricik Oldu! Ünlü Oyuncu Ateş Püskürdü... 'Dava Açıyorum' - Resim : 2

Burcu Biricik, söz konusu paylaşımında başa ünlülerin de bu sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu değil. Bu haberlere itibar etmeyin" dedi.

Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu'na Fotoğraflı DestekElçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu'na Fotoğraflı DestekGüncel
Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'ten Olay İtiraf: En Kötü Partnerini İlk Kez AçıkladıÜnlü Oyuncu Rabia Soytürk'ten Olay İtiraf: En Kötü Partnerini İlk Kez AçıkladıMagazin
Etiketler
Burcu Biricik Devrim Özkan Oyuncu
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Fenomen Murat Övüç İçin Hapis Talebi Fenomen Murat Övüç İçin Hapis Talebi
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı: Anjiyo Yapılacak Ünlü Şarkıcı Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü
Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı? Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı?