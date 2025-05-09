Son Hedefleri Burcu Biricik Oldu! Ünlü Oyuncu Ateş Püskürdü... 'Dava Açıyorum'

Teknolojinin ilerlemesiyle iletişimin değişmez bir parçası olan sosyal medya, sağladığı birçok faydanın yanında kişilere zarar da verebiliyor. Son dönemde dolandırıcıların en çok sosyal medya platformlarını tercih ettiği görülürken, özellikle ünlü isimler de sık sık bu tuzağın bir parçası haline geliyor. Kısa bir süre önce oyuncu Devrim Özkan'ın bu konuda bir açıklaması olmuş, Özkan, isminin kullanılarak usulsüzlükler yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlattığını açıklamıştı.

Devrim Özkan'ın uyarısından yalnızca birkaç hafta sonra ise oyuncu Burcu Biricik'ten benzer bir uyarı geldi. "Şeref Meselesi", "Hayat Şarkısı", "Kuzgun", "Fatma" ve "Camdaki Kız" gibi dizilerle büyük bir şöhrete sahip olan ünlü oyuncu, dokuz yıl önce evlendiği eşi Emre Yetkin ile geçen yaz ilk bebeklerini kucağına alıp kariyerine bir süre ara vermişti. "Luna" adındaki kızıyla anneliğin keyfini süren Burcu Biricik, sosyal medya dolandırıcılarının son hedefi oldu.

'SAKIN BUNLARA KANMAYIN'

Instagram hesabından bir açıklama yapan televizyon yıldızı, adının ve fotoğraflarının siber dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını tespit ettiğini, kendisinin bahis sitelerinde bir yatırım tavsiye veriyormuş gibi yansıtıldığını belirterek, takipçilerini ve sevenlerini bunlara kanmama konusunda uyardı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, olayla ilgili yasal süreç başlatacağını duyurarak kendisine güvenen insanları uyarmak istediğini ifade etti.

Burcu Biricik, söz konusu paylaşımında başa ünlülerin de bu sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu değil. Bu haberlere itibar etmeyin" dedi.