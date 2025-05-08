Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu'na Fotoğraflı Destek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık iki ay önce tutuklanıp görevden alınmasına tepkiler sürüyor. İBB soruşturması kapsamında yargılanan İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunurken, kendisine kamuoyundan büyük destek geldi. Desteğini açıklayan kişiler arasında pek çok ünlü isim de yer aldı.

Bugün ise Ekrem İmamoğlu, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmesiyle gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla X yönetimine bildirilen karar tepki toplarken, X platformundan yapılan açıklamada da kararı uygulamak zorunda olsalar da desteklemedikleri ve itiraz edecekleri belirtildi.

YAVAŞ VE ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu durumun hukuksuz olduğunu işaret ederek kendi hesabını İmamoğlu'nun mesajlarını paylaşmak için kullanacağını söylerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'nun uluslararası hesabının artık ana hesap olarak kullanılacağını ve açıklamalarını oradan vereceklerini duyurdu. Özel, bu hesabın takip edilerek İmamoğlu'na destek verilmesi çağrısında bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına karşı bu hamle tartışmalara neden olurken, sosyal medyadaki pek çok kullanıcı İmamoğlu'na destek vermek adına bir adım attı. Kullanıcılar, kararı protesto etmek için profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafına çevirmeye başladı. Birçok kullanıcı da İmamoğlu'nun engellenen açıklamalarını kendi hesaplarından yayımlamaya başladı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DESTEK

Ekrem İmamoğlu'na desteğini gösteren isimlerden biri de ünlü bir dizi yıldızı oldu. "Kiralık Aşk" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Elçin Sangu da profil fotoğrafını değiştirdi. İmamoğlu’nun fotoğrafını kendi profiline koyan Elçin Sangu'nun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi bu hareketi takdir ederken, bazıları da gereksiz bulduğunu söyledi.