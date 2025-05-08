X Hesabına Erişim Engeli Gelmişti: İmamoğlu Bu Kez TikTok'tan Seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazlar sürerken, Silivri Cezaevi'nde tutulan İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına gece saatlerinde erişim engeli getirildi. Tepki çeken karar sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı profil fotoğrafına İmamoğlu'nun fotoğrafını koymaya başladı.

CHP'li pek çok isim de, kendi hesaplarını Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarını iletmek için kullanacaklarını duyurdu. Bu isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

'BİZ DEĞİL SİZ PES EDECEKSİNİZ'

X hesabının engellenmesi sonrası İmamoğlu'ndan ilk paylaşım, TikTok platformundan geldi. İmamoğlu'nun TikTok hesabından yapılan paylaşımda CHP'nin dün akşam Beyazıt'ta yapılan mitinginden cep telefon flaşlarının yakıldığı anların görüntüleri paylaşılıp İmamoğlu'nun "Biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi