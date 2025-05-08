CHP’li Kaya’dan Turizm Bakanlığı’na Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 1975 yılında açılan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılarak yerine yenisinin yapılmasını planlayan Turizm Bakanlığı’na uyarılarda bulundu.

CHP'li Kaya, mevcut müzenin hem yapı hem de alan olarak Antalya gibi tarihî zenginliğe sahip bir kent için yetersiz olduğunun altını çizerek, aynı yere yapılacak yeni müzenin kısa sürede yine ihtiyacı karşılayamayacağını belirtti.

Antalya’daki arkeolojik kazıların devam ettiğini ve müze envanterinin her yıl genişlediğini hatırlatan Kaya, aynı yere yapılacak yeni müzeye mevcut eserleri bile zor sığdırılacağın ifade etti. Kaya, "Yeni yapı da yakında yetersiz kalacaktır. Bu da kamu israfı olur” dedi.

Müze alanının Karayolları tesisleri ve Turizm Uygulama Oteli’ne komşu olduğunu aktaran Kaya, bu alanların projeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

'DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRECEK Mİ DİYE BAKARIM'

“Bu şekilde Antalya’ya yakışan, dünya çapında ses getirecek ikonik bir müze yapılabilir” diyen Kaya, şunları söyledi: “Müze binası, sadece mimariyle değil, içindeki eserlerle anlam kazanır. Bu yüzden tasarım sürecine müzeciler ve arkeologlar da mutlaka dahil olmalıdır”

Yapılacak müzenin Antalya’ya katkısına bakılması gerektiğini ifade eden Kaya, "Kültürümüze, turizme, kent markamıza nasıl bir değer katıyor, önemli olan budur. Sonuçta müzeler şehrin en önemli anıtsal yapılarıdır. Dünya çapında ses getirecek mi, ona bakarım. Çünkü Antalya, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir" ifadelerini kullandı.