Fenomen Murat Övüç İçin Hapis Talebi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılanacak. Savcılık, 4 yıl 6 aya kadar hapis talep etti.

Fenomen Murat Övüç İçin Hapis Talebi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, paylaştığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle adalet karşısına çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç hakkında hazırladığı iddianamede, söz konusu paylaşımın halkın bir kesimini diğer kesime karşı kışkırtıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti. Şal ile çekilen ve mizah amacı taşıdığı öne sürülen video, yargıya taşındı.

İddianamede, Övüç'ün sarf ettiği sözlerin ayrımcılığı körüklediği ve nefreti teşvik ettiği belirtildi. Video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuş, pek çok hesap tarafından paylaşılmış ve kamuoyunda yoğun tartışma yaratmıştı. Savcılık, paylaşımın toplumda kutuplaşmaya zemin hazırladığını savundu.

Fenomen Murat Övüç İçin Hapis Talebi - Resim : 1

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Övüç'ün savunmasına da iddianamede yer verildi. Ünlü fenomen, videoyu bir uçak yolculuğu sırasında, yanında bulunan şalı başına örterek çektiğini, bunu tamamen şaka amacıyla yaptığını ve kimseyi hedef almadığını söyledi. Kendisinin inançlı bir aileden geldiğini belirten Övüç, suçlamaları kabul etmedi.

HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Fenomen ismin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Kaynak: İHA

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