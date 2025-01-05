Murat Övüç Serbest Bırakıldı

'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Murat Övüç Serbest Bırakıldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan fenomen Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Övüç, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabınadan paylaşmıştı. Övüç’ün, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Murat Övüç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türban Takıp Video Paylaşmıştı! Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına AlındıTürban Takıp Video Paylaşmıştı! Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

AVM'nin Önünde Amcasını Defalarca Bıçakladı! Saldırgan Linç Edilmeye Çalışıldı AVM'nin Önünde Amcasını Defalarca Bıçakladı
Eski Eşini Yakıp 'Planlı Değil' Demişti! Kan Donduran Tehdit... 'Bir Daha KADES'e Basma Fırsatın Olmayacak' Kan Donduran Tehdit... 'Bir Daha KADES'e Basma Fırsatın Olmayacak'
Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş
Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem