AVM'nin Önünde Amcasını Defalarca Bıçakladı! Saldırgan Linç Edilmeye Çalışıldı

Bursa'da sinir krizi geçiren yeğen amcasını defalarca bıçakladı. Alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında gerçekleşen olayda amca kanlar içinde yere yığılırken yeğene tepki gösteren vatandaşlar linç etme kalktı. Saldırgan gözaltına alınırken amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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AVM'nin Önünde Amcasını Defalarca Bıçakladı! Saldırgan Linç Edilmeye Çalışıldı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önündeki meydanında saat 16.15 sıralarında sinir krizi geçiren yeğen dehşet saçtı. AVM’ye gelen 27 yaşındaki amca E.Z. ile 20 yaşındaki yeğeni K.Z. bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan sözlü tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.

AVM'nin Önünde Amcasını Defalarca Bıçakladı! Saldırgan Linç Edilmeye Çalışıldı - Resim : 1

ÇEVREDEKİLERİN BAĞRIŞMASIYLA BIRAKTI

Belindeki bıçağı çeken yeğen K.Z., amcasına savurdu. Herkesin gözü önünde defalarca yeğenini bıçak darbelerine maruz kalan amca E.Z., kanlar içinde yere yığıldı. Yere düşen amcasını, bıçaklamaya devam eden K.Z., çevredekilerin bağrışmalarıyla elindeki bıçağı attı. Yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan amca ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.

AVM'nin Önünde Amcasını Defalarca Bıçakladı! Saldırgan Linç Edilmeye Çalışıldı - Resim : 2

AMCANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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