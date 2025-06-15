Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı! Bu Sene Rekor Kazandıran Yatırım Belli Oldu
Uluslararası piyasalarda platin, 1.308,45 dolarlık ons fiyatıyla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Yıl başından bu yana %40’ın üzerinde değer kazanan platin, altın, gümüş ve paladyum gibi değerli metalleri geride bırakarak 2025’in en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ve Çin arasında süregelen tarife savaşlarının, navlun sıkışıklığı ve arz-talep dengesini bozması, platin fiyatlarındaki artışta belirleyici rol oynadı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kısa sürede artan sipariş yoğunluğu nedeniyle konteyner ve gemi bulmanın zorlaştığını, bu durumun da nakliye maliyetlerini yükselttiğini ifade etti. Ergezen’e göre, bu gelişmeler değerli metaller arasında daha az bilinen platin ve paladyum gibi emtiaları ön plana çıkardı.
TRUMP-MUSK GERİLİMİ DE FİYATLARA YANSIDI
ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasında yaşanan sözlü gerilim de platin fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur oldu. Trump’ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltabileceğine dair beklentilerin artması, içten yanmalı motorlara olan ilgiyi artırdı. Platin, özellikle egzoz sistemlerinde kullanılan kritik bir metal olduğu için, bu beklentiler talebi hızla artırdı.
DEĞERLİ METALLERİN PERFORMANSI
2025'in ilk yarısında ons bazında:
Platin %40’tan fazla,
Altın %30,
Gümüş %25,
Paladyum ise %16 oranında değer kazandı.
Bu oranlar, yatırımcılar için platin piyasasını yeniden cazip hale getirdi.
ÇİN’DEKİ TALEP DE ETKİLİ OLDU
Çin’de mücevher sektöründen gelen yüksek talep de platin fiyatlarını yukarı taşıyan önemli faktörlerden biri oldu. Nisan ayında Çin’in gerçekleştirdiği yüklü platin ithalatı, piyasadaki arz dengesini etkileyerek yükselişi destekledi.
YÜKSELİŞİN SÜRESİ BELİRSİZ
Zafer Ergezen, platin piyasasındaki bu ivmenin ne kadar süreceğinin büyük ölçüde Trump’ın elektrikli araç politikaları ve Musk ile yaşanan gerginliğin seyrine bağlı olacağını belirtiyor. Kısa vadede talebin devam etmesi beklenirken, teşvik politikalarındaki olası değişikliklerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.