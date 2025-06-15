Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı! Bu Sene Rekor Kazandıran Yatırım Belli Oldu

ABD ve Çin arasında süregelen tarife savaşlarının, navlun sıkışıklığı ve arz-talep dengesini bozması, platin fiyatlarındaki artışta belirleyici rol oynadı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kısa sürede artan sipariş yoğunluğu nedeniyle konteyner ve gemi bulmanın zorlaştığını, bu durumun da nakliye maliyetlerini yükselttiğini ifade etti. Ergezen’e göre, bu gelişmeler değerli metaller arasında daha az bilinen platin ve paladyum gibi emtiaları ön plana çıkardı.