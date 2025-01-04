Türban Takıp Video Paylaşmıştı! Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına Alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.
Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Övüç hakkında soruşturma başlattı.
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