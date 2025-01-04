Türban Takıp Video Paylaşmıştı! Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına Alındı

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Övüç hakkında soruşturma başlattı.