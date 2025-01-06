Edis’ten 'Murat Övüç' Resti! ‘Heteroseksüel Olsa Kimsenin Umurunda Olmazdı'

Ünlü şarkıcı Edis, fenomen Murat Övüç’ün “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Edis “Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umurunda olmazdı. Bence üzücü ve düşündüren hatta korkutan bir karar” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Edis’ten 'Murat Övüç' Resti! ‘Heteroseksüel Olsa Kimsenin Umurunda Olmazdı'

Tarzı, videoları ve sert sözleriyle sosyal medyada çektiği videolarla isminden sıkça söz ettiren fenomen Murat Övüç, son videosunda dünyaca ünlü lüks bir markaya ait olduğunu söylediği başörtüsü takarak paylaşım yapmıştı.

Edis’ten 'Murat Övüç' Resti! ‘Heteroseksüel Olsa Kimsenin Umurunda Olmazdı' - Resim : 1

Övüç, bu paylaşımının ardından “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Murat Övüç, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Edis’ten 'Murat Övüç' Resti! ‘Heteroseksüel Olsa Kimsenin Umurunda Olmazdı' - Resim : 2

“HETEROSEKSÜEL BİRİ OLSA KİMSENİN UMURUNDA OLMAZDI”

Şarkıcı Edis, Murat Övüç’ün gözaltına alınması tepki gösterdi. Övüç’e destek veren Edis, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

Yeri gelmişken bir sosyal medya fenomeninin şakayla başörtüsü taktı diye hapse girmesine fazla sessiz kaldığımıza inanıyorum. Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umurunda olmazdı. Bence üzücü ve düşündüren hatta korkutan bir karar. Olayları kişiyi beğenip beğenmememiz üzerinden değerlendirerek ülkemizdeki anti demokratik yaklaşımlara destek oluyoruz.

Edis’ten 'Murat Övüç' Resti! ‘Heteroseksüel Olsa Kimsenin Umurunda Olmazdı' - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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