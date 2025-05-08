Herkes 'Bu İkisi Ne Alaka?' Demişti... İlk Kez Yan Yana Durup Dünyaya Meydan Okudular

Hollywood'un son yıllardaki en sansasyonel ailesi olan Kardashian ailesinden Kylie Jenner, magazin gündeminin her daim en gözde isimlerinden. Ünlü rapçi Travis Scott ile 7 yıl kadar süren bir dargın bir barışık ilişkisi, iki çocuğu ve kozmetik markasıyla güzellik sektörüne damga vurmasıyla tanınan, bununla da bir servet edinen Kylie Jenner, ablası Kim Kardashian'ı geride bırakarak ailesinin en popüler figürü haline geldi.

Sosyal medyadaki etki alanıyla dünyanın en tanınan kadınlarından biri olan 27 yaşındaki Kylie Jenner, müzik ve film üretiminin yapıldığı Hollywood endüstrisinde ise çok saygın bir isim değildi, ta ki Nisan 2023 tarihine kadar... Amerikan sinemasının yeni jönlerinden olan Oscar adayı aktör Timothee Chalamet ile adı anılan Jenner, bir anda yalnızca sosyal medya ve güzellik alanında yer aldığı imajından sıyrılarak en prestijli sinema ödülü törenlerine katılmaya başladı.

ARTIK SAKLANMAYA SON!

Başlarda ilişkilerini herkesten saklayan ve gizli gizli görüştükleri söylenen ünlü çift, ilk kez geçen yıl düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katılıp aynı masada yan yana oturdular. Gece boyunca birbirlerini öpücüklere boğan çift, kırmızı halılarda ise asla birlikte yürümedi. Fotoğrafçılara yan yana poz vermekten kaçınan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, bu kuralı da ilk kez yıkarak, bazı kesimlerce eleştirilen ilişkilerini saklamayacakları mesajını verdi.

İki yıl sonra ilk kez ünlü çift, dün akşam İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen David di Donatello Ödülleri'nde kırmızı halıya birlikte çıktı. Kameraların önünde ilk kez yan yana duran ikili, el ele poz verip gazetecilere gülümseyerek aşklarını dosta düşmana gösterdi. Ünlü çiftin bu hamlesine sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Kullanıcıların "İlişki artık ciddileşmeye başladı", "Saklanmaktan vazgeçtiler" gibi yorumları dikkat çekti.