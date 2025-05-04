Gigi Hadid Kural Bozdu! Aşkını İlk Kez Dosta Düşmana İlan Etti

ABD'nin en ünlü modellerinden olan Gigi Hadid, yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Yalnızca işleriyle değil İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile olan uzun soluklu ilişkisiyle de hep konuşulan Hadid, yaklaşık 5 yıl aşk yaşadığı sevgilisiyle ayrılığı sonrası kızı Khai ile ilgilenmeye odaklandı. İşi ve annelik arasında denge kurmaya çalışırken bir süre yalnız olan, 2023 yılında da gönlünü Oscar adayı aktör Bradley Cooper'a kaptıran ünlü model, artık bulutların üzerinde uçuyor.

Geçtiğimiz gün 30 yaşına basan Gigi Hadid, iki senedir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve hakkında yorum yapmak istemediği Bradley Cooper ile ilgili radikal bir karar aldı. Hadid, bir süredir nişanlandıkları iddiasıyla gündemde olduğu sevgilisiyle beraber ilk kez bir paylaşımda bulundu. Doğum gününde arkadaşlarıyla eğlendiği ve pasta üflediği fotoğrafları sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşan ünlü model, sevgilisiyle öpüştüğü bir kareye de yer verdi.

'30 YAŞINDAYIM, ÇOK ŞANSLIYIM'

ABD'nin New York kentinde düzenlenen doğum günü partisiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Gigi Hadid, yaşadığı hayat için şükran duyduğunu ve onurlu hissettiğini belirterek, "30 yaşında olduğum için çok şanslıyım! Annem, arkadaşlarım, sevgilim ve kardeşlerim harika insanlar oldukları için çok şanslıyım! Doğum günümde dünyanın dört bir yanından bana gönderdiğiniz destek için de çok şanslıyım" açıklamasını yaptı.

Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden Lea De Seine adında bir kız çocuğu sahibi olan ve kızı dışında özel hayatıyla ilgili hiçbir yorumda bulunmayan Bradley Cooper'ın da, sevgilisi Gigi Hadid'in paylaştığı doğum günü karesine girmesi dikkat çekti. Bu hamle, ünlü çiftin ilişkilerini artık ciddi bir şekilde yaşadıkları şeklinde yorumlandı. Hadid'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.