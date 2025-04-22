Ünlü Model Hailey Bieber Hastalığını Açıkladı, Herkesi Kahretti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evliliği magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü model Hailey Bieber, 2022 yılında elma büyüklüğünde yumurtalık kisti olduğunu açıklamış ve karnının şişkin bir fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.

ANNE OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bir bebek dünyaya getiren ünlü model, bebeğine Jack Blues adını verdiğini açıklamıştı.

'YUMURTALIKLARIMDA KİST VAR'

Anne olduktan sonra son sağlık durumu merak edilen Hailey Bieber sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Genç model sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yumurtalıklarında kist olduğunu söyledi.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hailey Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım’ notunu düşerek takipçilerine de desteğini duyurdu.

Hailey, Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerindeki polemiklerle sık sık gündem olan çiftin ayrılacağı iddia edilmiş ancak çift evliliklerini devam ettirmişti.

Justi Bieber, kısa süre önce madde etkisinde olduğu öne sürülen anlarını sosyal medya hesabından paylaşmış günlerce konuşulmuştu.