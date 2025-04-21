'Espressolab' Paylaşımı Tepki Çekmişti... Deniz Akkaya'dan Mert Vidinli'ye Sert Sözler

CHP'nin boykot listesindeki Espressolab’de kahve içerken paylaşım yapan Mert Vidinli'ye tepkiler dinmiyor. Son olarak ünlü manken Deniz Akkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Deniz Akkaya, "90'lardan beri ortalıkta olup çırpınan hiçbir baltaya sap olamayan müptezelin yükseliş hikayesi... Hiçbir vasfı yok, hiçbir mesleği yok, hiçbir önemi de yok. Ancak yeni Türkiye’nin yarattığı profiller bunlar" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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'Espressolab' Paylaşımı Tepki Çekmişti... Deniz Akkaya'dan Mert Vidinli'ye Sert Sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde en çok konuşulan markalardan biri Espressolab olmuştu. Bu süreçte bazı bakanlar ve AKP’li vekiller Espressolab’e destek ziyaretleriyle gündeme gelmişti. Espressolab’e destek paylaşımı yapan son isim sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının tanınan ismi Mert Vidinli oldu.

Emre Kocadağ'ın eşi Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte Espressolab'den fotoğraf paylaşan Vidinli, paylaşımına "Kahvemizi içtik" notunu düştü.

'Espressolab' Paylaşımı Tepki Çekmişti... Deniz Akkaya'dan Mert Vidinli'ye Sert Sözler - Resim : 1

'YENİ TÜRKİYE'NİN YARATTIĞI PROFİLLER'

Paylaşımının ardından sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen Mert Vidinli'ye bir tepki de ünlü manken Deniz Akkaya'dan geldi. Akkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mert Vidinli kim diye sorduğunuzda nasıl anlatalım? Sanayi çıkmalı parçalardan yapılmış Ayşe Barım desek anlar mısınız? Kendini kanıtlamış bir influencer oturup bunun azarını niye dinler mesela. 90'lardan beri ortalıkta olup çırpınan hiçbir baltaya sap olamayan, ancak sermayenin el değiştirmesi ile önce Sabah gazetesine musallat olarak yolunu açan /yeni zenginlerin ciddiye aldığı/“old money” dediğimiz kesimin yanından kovaladığı bu müptezelin yükseliş hikayesi Türkiye’de sermayenin el değiştirdiği döneme denk gelmesi kimseyi şaşırtmıştır tahmin ediyorum. Hiçbir vasfı yok hiçbir mesleği yok. Hiçbir önemi de yok. Ancak yeni Türkiye’nin yarattığı profiller bunlar."

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