Mert Vidinli Kimdir, Nereli? Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli Ne İş Yapıyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuyla paylaştığı boykot listesinde yer alan Espressolab markasına ilişkin tepkiler sürerken, ünlü isimlerden Mert Vidinli’nin bu markaya ait bir şubeden kahve içerken yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Kahvemizi içtik notuyla yaptığı bu paylaşımın ardından vatandaşlar, Mert Vidinli hakkında bilgi aramaya başladı. Peki, Mert Vidinli kimdir, nereli? ve Espressolab paylaşımı yapan Mert Vidinli ne iş yapar? İşte Mert Vidinli ile ilgili merak edilenler...

MERT VİDİNLİ KİMDİR, NERELİ?

Mert Vidinli, özellikle turizm, eğlence ve medya dünyasında tanınan bir isimdir. Bürokratik bir aile çevresinde büyüyen Vidinli, eğitimini turizm alanında tamamladıktan sonra kariyerine İstanbul’un gece hayatı ve sosyal yaşam sahnesinde adım atarak başladı.

İlk olarak sektörün öncü isimlerinden Emre Ergani’nin işletmelerinde görev aldı. Ardından İzzet Çapa ekibinde çalışarak tecrübesini artırdı. Daha sonra, Türkiye’nin en prestijli işletmecilerinden biri olan Metin Fadıllıoğlu ile de çalışma fırsatı buldu.

MERT VİDİNLİ NE İŞ YAPAR?

Mert Vidinli, İstanbul’un en popüler mekanlarının işletmeciliğini ve tanıtımını üstlenmenin yanı sıra medya ve dijital içerik alanlarında da aktif bir isim. Uzun süre Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve farklı platformlarda içerik üretmeye devam ediyor. Özellikle etkinlik organizasyonları, VIP davetler ve PR çalışmaları konusundaki uzmanlığıyla öne çıktı.

500 binin üzerinde takipçiye sahip olan Mert Vidinli, sosyal medya üzerinden etkinlik tanıtımı, mekan önerileri ve yaşam tarzı paylaşımları ile geniş bir kitleye hitap ediyor. Paylaşımları sık sık gündem olurken, aynı zamanda marka iş birlikleriyle de dikkat çekiyor.

MERT VİDİNLİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Son olarak Espressolab zincirine yaptığı destek paylaşımıyla gündeme gelen Vidinli, sosyal medyada eleştiri yorumlarının odağında yer aldı. Paylaştığı kahve fotoğrafı, boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde geldiği için tartışma yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi