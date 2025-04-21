Zeytinburnu'nda Kadın Cinayeti: 27 Yıllık Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 63 yaşındaki taksi şoförü Ferhan Dürçek, boşanma aşamasında olduğu 27 yıllık eşi 44 yaşındaki eşi Hanna Dürçek’i silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, çift arasında yaklaşık bir hafta önce Ferhan Dürçek’in kumar borçları nedeniyle başlayan gerginlik, boşanma davasıyla sonuçlandı. Ancak dün saat 20.00 sıralarında ikili yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ferhan Dürçek silahını çekerek önce eşine, sonra da kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA