Zeytinburnu'nda Kadın Cinayeti: 27 Yıllık Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Kadın cinayetleri bitmiyor. Dehşetin son adresi İstanbul Zeytinburnu oldu. Taksi şoförü Ferhan Dürçek, 27 yıllık eşi Hanna Dürçek'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Zeytinburnu'nda Kadın Cinayeti: 27 Yıllık Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 63 yaşındaki taksi şoförü Ferhan Dürçek, boşanma aşamasında olduğu 27 yıllık eşi 44 yaşındaki eşi Hanna Dürçek’i silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, çift arasında yaklaşık bir hafta önce Ferhan Dürçek’in kumar borçları nedeniyle başlayan gerginlik, boşanma davasıyla sonuçlandı. Ancak dün saat 20.00 sıralarında ikili yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ferhan Dürçek silahını çekerek önce eşine, sonra da kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri İntihar Silah Zeytinburnu
Sulama Kanallarında Biten Çocukluk! Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin... Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin...
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var Boğaz'daki 106 Kaçak Yapıya Soruşturma: Lüks Oteller ve Restoranlar da Var
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı